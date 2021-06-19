عاجل.. محاولة لإقتحام أحد سجون السودان وتحرك من الأمن

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 19 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أفاد موقع روسيا اليوم بأن قوات الشرطة السودانية في ولاية جنوب كردفان، نجحت في إحباط محاولة لاقتحام سجن كادقلي القومي صباح اليوم السبت لتحرير بعض السجناء.



وبحسب الموقع الروسي ، فقد قال مدير شرطة ولاية جنوب كردفان اللواء ياسر مضوي وقيع الله، إن "مجموعة مسلحة حاولت اقتحام سجن كادقلي القومي لتحرير بعض السجناء المتهمين تحت طائلة المادة "130"، لكن قوات الشرطة تصدت لتلك المحاولة بحسم، وأحبطت عملية التهريب".

وذكر اللواء وقيع الله بأنه قتل نتيجة العملية، أحد المهاجمين وأحد السجناء الفارين وأصيب آخر بجروح.

وأكد المسؤول العسكري السوداني أن الأوضاع بالسجن عادت إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن قوات الشرطة عززت الحماية حوله.