عاجل.. وزيرة الخارجية تقدم أفاق الحلول لسد النهضة

الخرطوم - احمد عبدربة - استضاف المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات التابع لمعهد الدوحة للدراسات العلياالدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، في محاضرة بعنوان: "سد النهضة :التحديات وآفاق الحلول" بحضور دبلوماسيين وأكاديميين وإعلاميين



حيث تناولت الوزيرة في حديثها دور السودان منذ بداية إنشاء السد وما قدمه لإثيوبيا من دعم فني لوجستي مروراً بمراحل التفاوض المختلفة موضحة موقف السودان وما يستند عليه والعوامل التي تجعل السودان المتضرر الأكبر في حال عدم التوصل لاتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل، كما أكدت في ختام المحاضرة أن آفاق الحلول تكمن في أن يكون السد عامل استقرار وتعاون بين الدول الثلاث، كل بما تملك من إمكانيات.