عاجل.. الجيش السوداني يشكل قوة مشتركة لمواجهة الفلتان الأمني

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 18 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن الجيش السوداني خططا لتشكيل قوة مشتركة ”لحسم التفلتات الأمنية“ وفرض هيبة الدولة في العاصمة وعلى مستوى البلاد في الوقت الذي تخيم فيه أشباح الأزمة الاقتصادية والتوترات الإقليمية على فترة انتقالية هشة.



وصدر الإعلان بأمر من الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، ونُشر في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس.

ودقلو، الملقب باسم ”حميدتي“، هو قائد قوات الدعم السريع التي ستكون جزءا من القوة الجديدة مع الشرطة والقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة و“ممثلين“ من الجماعات المتمردة والنائب العام بحسب نص القرار.

وفي كلمة ألقاها هذا الأسبوع للدفاع عن إصلاحات تهدف إلى معالجة أزمة اقتصادية عميقة الجذور وتوطيد الاستقرار في مرحلة انتقال سياسي تمهد لإجراء الانتخابات، حذر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من مخاطر حدوث فوضى أو اندلاع حرب أهلية يغذيها موالون للقيادة السابقة.

وتمثلت آخر الإصلاحات في إلغاء دعم الوقود الأسبوع الماضي في وقت قفز فيه معدل التضخم السنوي إلى 379%، مما أشعل نيران غضب شعبي عارم.

وتحذر السلطات السودانية من ”عصابات وجماعات إجرامية“ تحملها المسؤولية في الاضطرابات بالعاصمة الخرطوم في الأيام الأخيرة.