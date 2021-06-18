عاجل.. مجلس الوزراء ينعى وفاة طلاب شهادة السودانية

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 18 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

نعى رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك ووزير شؤون مجلس الوزراء ببالغ الحزن والأسى وفاة عدد سبعة من أبنائنا طلاب الشهادة السودانية الذين لبوا نداء ربهم إثر حادث مروري مؤسف



قال تعالى:

*(وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون).

صدق الله العظيم

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره ينعي رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك ووزير شؤون مجلس الوزراء ببالغ الحزن والأسى وفاة عدد سبعة من أبنائنا طلاب الشهادة السودانية الذين لبوا نداء ربهم إثر حادث مروري مؤسف فقد كانوا في طريقهم من محلية شرق جبل مرة الي محلية مرشنج للجلوس لأداء الامتحان بولاية جنوب دارفور ، نسأل الله جل وعلا لهم الرحمة والمغفرة كما نبتهل اليه سبحانه ان يكتب الصحة والسلامة للجرحى وان ينعم عليهم بالصحة والعافية.

رئيس مجلس الوزراء

ووزير شؤون مجلس الوزراء إذ ينعيان أبنائهما الطلاب يتضرعان للمولي عز وجل أن يتقبلهم في اعلي الجنان و يتقدمان بخالص التعازي وصادق المواساة لاهلهم وذويهم