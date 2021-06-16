جنوب السودان.. متظاهرون يهددون بوقف إنتاج النفط في "ملوط"

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 16 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

هدد مئات المتظاهرين من مدينة ملوط بولاية أعالي النيل في دولة جنوب السودان بوقف إنتاج البترول بالمنطقة.



وأشار المتظاهرون إلى أن هذا التحرك يأتي بسبب تجاهل الحكومة والشركات العاملة للمخاطر التي سببها لهم التلوث الصادر من عمليات التنقيب عن النفط.

وقال أحد المتظاهرين إنهم طالبوا السلطات الحكومية في جوبا مرارا بإلزام الشركات العاملة بالمنطقة باتباع الطرق الصحيحة للتخلص من المخلفات الناجمة عن عملية التنقيب، لكن لم تستجب.

وأضاف: "لقد أصبحنا نعاني من مخاطر صحية عديدة، منها ولادة أطفال مشوهين بسبب التلوث، ونفوق الماشية وظهور أمراض لم تكن معروفة بالمنطقة قبل اكتشاف البترول لقد طالبنا الحكومة بمعالجة تلك المشاكل مع الشركات العاملة في حقول البترول بأعالي النيل لكن بلا جدوى".

وفي العام الماضي، تظاهر المئات من الشباب بمنطقة ملوط النفطية مطالبين الحكومة ممثلة في وزارة النفط والشركات البترولية العاملة في المنطقة بتوفير الخدمات التنموية، وإتاحة فرص العمل للشباب العاطلين بالمنطقة، إلى جانب معالجة قضايا التلوث والمخاطر البيئية المرتبطة به.

وتتهم عدة تقارير دولية الشركات العاملة في مجال النفط بجنوب السودان وتحديدا في ولايتي الوحدة وأعالي النيل، بممارسة عديد من الانتهاكات المتعلقة بالتلوث البيئي، والتي أدت إلى تفشي العديد من الأمراض في تلك المناطق خلال السنوات القليلة الماضية.