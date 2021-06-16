عاجل.. دقلو وبيرتس يناقشان أمر تأسيس القوات المشتركة لحفظ السلام

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 16 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعرب الفريق اول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، عن شكر السودان وتقديره للدعم الكبير الذي يجده من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية (يونيتامس).



وأطْلَعَ سيادته، خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، بوفد البعثة برئاسة فولكر بيرتس، الوفد على سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، مشيداً بالتواصل المستمر الذي تقوم به البعثة مع الحكومة.

وأوضح فولكر، في تصريح صحافي، أن اللقاء تناول عدداً من القضايا العالقة فيما يلي تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وقال إن النائب الأول أبلغه أن اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، ستصدر قرارات مهمة خلال الأيام المقبلة فيما يتعلق بتأسيس القوات المشتركة لحفظ السلام التي سيتم تكوينها من القوات النظامية وشركاء السلام.

ولفت رئيس البعثة إلى أن تلك القرارات سَتَلقى اهتماماً كبيراً من المجتمع الدولي الذي يراقب تطورات الأوضاع في السودان خاصة في ما يلي تنفيذ اتفاق سلام جوبا.