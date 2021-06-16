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السودان تتسلم رئاسة الدورة الـ51 لمجلس وزراء الإعلام العرب

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الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 16 يونيو 2021

السودان تتسلم رئاسة الدورة الـ51 لمجلس وزراء الإعلام العرب

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متابعات - اخبار الخليج 365

تسلّمت دولة السودان رئاسة الدورة الـ51 لمجلس الوزراء الإعلام العرب، حيث تولى حمزة بلول رئاسة الدورة.

وقال وزير الثقافة السوداني، أن بلاده تتشرف برئاسة دورة مجلس وزراء الإعلام العرب، مشيرًا إلى أن وباء يقتضى تعاونًا إعلاميًا واسعًا بين الدول العربية.

وانطلق منذ قليل اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، في دورته الـ51، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

يتناول الاجتماع العديد من القضايا، التي تهم مستقبل الإعلام العربي، منها اعتماد برنامج عمل الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وإدراج مادة الإعلام التربوي في المناهج التعليمية العربية، ووضع استراتيجية للتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية المؤثرة في المشهد الرقمي العالمي.      

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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