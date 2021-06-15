عاجل.. عضو في مجلس السيادة يؤكد الاهتمام بتحقيق السلام والتنمية

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 15 يونيو 2021

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أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مالك عقار، اهتمام الدولة بتحقيق السلام والاستقرار، والتنمية المنشودة بكل أنحاء البلاد.



والتقى عقار اليوم الثلاثاء، مع وفد مكونات محلية الجبلين بولاية النيل الأبيض (جنوب)، والذي يضم لجان المقاومة، ومنظمات المجتمع المدني، والإدارة الأهلية.

وقال قرشي ضيف الله الحلو، ممثل الوفد، في تصريح صحفي، إن اللقاء تطرق لقضايا الحدود والتجارة مع جمهورية جنوب السودان، بجانب إنشاء المنطقة الحرة المقترحة.

وأشار إلى أن اللقاء تناول العلاقات التاريخية والأزلية، وسبل تطوير وتنمية التجارة البينية الحدودية بين البلدين، موضحا أن الوفد وجد تفهما كبيرا من عضو مجلس السيادة لمعالجة كل القضايا التي من شأنها إحداث التنمية المنشودة.