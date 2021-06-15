عاجل.. مجلس الأمن يُمدد ولاية بعثة يونيتامس لمدة عام

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 15 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، أن مجلس الأمن الدولي اعتمد قرارا يقضي بتمديد ولاية البعثة حتى 3 يونيو من العام 2022.



وقال المسئول الأممي -في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في الخرطوم- إن البعثة ستواصل تنفيذ نفس الأهداف الاستراتيجية حتى نهاية الفترة الانتقالية، لتنفيذ التفويض المتمثل في المساعدة على عملية الانتقال السياسي في السودان، دعم اتفاق السلام، المساعدة في بناء السلام وحماية المدنيين، وحشد الموارد الاقتصادية للسودان.

وأضاف أن عملية السلام في السودان تحتاج لدعم مادي خارجي، لافتا إلى أنه زار باريس وبعض الدول الاوروبية، ومن المقرر أن يزور دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل حشد الدعم لمساعدة السودان لبناء السلام، ونوه بحدوث تقدم ملحوظ فيما يخص قرب إعفاء السودان من الديون المتراكمة.

وبخصوص مفاوضات السلام، قال بيرتس إن الوساطة من دولة جنوب السودان تلعب دورا فاعلا للوصول إلى سلام بين حكومة الفترة الانتقالية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال جناح عبد العزيز الحلو".

وأضاف أن طرفي التفاوض اتفقا في نقاط كثيرة، ويمثل إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه في مارس الماضي أساسا للتفاوض الذي يجب المحافظة عليه، متعهدا باستمرار الوساطة وبعثة "يونيتامس" في تقريب المواقف للوصول إلى اتفاق حول القضايا المختلفة من أجل الوصول لاتفاق في أقرب وقت ممكن.