عاجل.. سلفا كير يؤكد الالتزام بدفع السلام في السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 15 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، التزام بلاده بدفع السلام والاستقرار في السودان، مشددا على ضرورة عودة الأطراف لعملية السلام حتى يتم طي صفحة الحرب للأبد.



والتقى سلفا كير، اليوم الثلاثاء بجوبا، وفد الحكومة الانتقالية بالسودان لمفاوضات السلام، برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس الوفد الحكومي المفاوض، بحضور رئيس فريق الوساطة المستشار توت قلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية.

وقال المستشار توت قلواك، في تصريح صحفي، إن الوفد أطلع الرئيس سلفاكير على مجريات عملية المفاوضات مع الحركة الشعبية شمال، وما وصلت إليه، لافتا إلى أن الطرفين وصلا لمراحل متقدمة في العملية السلمية، إلا أن الوساطة رأت رفع الجلسات لإتاحة الفرصة للوفدين المتفاوضين لإجراء مزيد من المشاورات.

من جانبه، قال الدكتور يوسف آدم الضي وزير الشباب والرياضة السوداني عضو وفد الحكومة لمفاوضات السلام بجوبا، إن الفترة التي انقضت من جلسات التفاوض المباشرة بين وفدي الحكومة الانتقالية و"الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو" كانت فترة ثرية سادتها أجواء إيجابية انعكست على مسار التفاوض بين الطرفين".

وأوضح أن الوفدين قطعا شوطاَ كبيراَ يقدر بنسبة 80% من الاتفاق الإطاري، منوها بأن هذه الخطوة تعطي قوة دفع للوفدين للمضي قدما في معالجة القضايا العالقة والقضايا ذات التباين في المواقف بين الجانبين.

وأضاف أن اللقاء مع رئيس جمهورية جنوب السودان، كان فرصة لتقديم الشكر لدولة جنوب السودان، حكومةَ وشعباَ، لرعايتها لمفاوضات السلام مع الحركة الشعبية شمال، مبينا أن الوفد استمع لحديث طيب من الرئيس سلفاكير.

أكد فيه التزام بلاده بدعم مسيرة السلام والاستقرار في السودان، واستعدادها لبذل كل مافي وسعها مع جميع الأطراف لتقريب وجهات النظر بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال وإزالة العوائق التي يمكن أن تعترض طريق السلام.

وأكد عضو وفد الحكومة المفاوض، التزام حكومة الفترة الانتقالية بالسير قدما نحو تحقيق السلام بقلب مفتوح وبدون أي أجندة، وجدد التزام الحكومة بما تم التوافق عليه في اتفاق إعلان المبادئ بين الطرفين نصا وروحا.