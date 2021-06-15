عاجل.. السودان يعلن إحراز تقدم في محادثات سلام مع زعيم للمتمردين

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 15 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أرجأت السلطات السودانية محادثات اليوم الثلاثاء مع أقوى زعيم للمتمردين في جنوب البلاد قائلة إن الطرفين اتفقا على أكثر من 75 بالمئة من إطار اتفاق سلام.



والتوصل إلى اتفاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو سيكون خطوة كبيرة في جهود حل الصراع الداخلي المستمر منذ عقود في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019.

وفي العام الماضي، وقع بعض المتمردين من الجنوب ومن منطقة دارفور المضطربة في الغرب اتفاق سلام كان من المفترض أن يكون شاملا.

لكن الحلو، الذي يسيطر على الكثير من القوات ومساحة من الأراضي في معقله بولاية جنوب كردفان، لم ينضم للاتفاق وكذلك فعل عبد الواحد النور زعيم أكثر الجماعات نشاطا في دارفور.