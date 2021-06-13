الاتحاد الإفريقي: مؤتمر باريس نجح في دعم الفترة الانتقالية

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 13 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، حرص المفوضية على استقرار الأوضاع في السودان لتقديم نموذج انتقال ناجح للحكم الديمقراطي.



وأشاد بجهود الحكومة الانتقالية لمواجهة التحديات خاصة الاقتصادية، وقال إن مؤتمر باريس كان ناجحاً في حشد واستقطاب الدعم للفترة الانتقالية، مؤكداً استعداد المفوضية لتقديم ما يلزم لنجاح عملية الانتقال في السودان.

والتقت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي، أمس (السبت) برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الذي يزور السودان على رأس وفد رفيع كبير يضم مستشاري رئيس المفوضية، البروفسور محمد الحسن ولد لباد.

وشرحت الوزيرة مسار عملية الانتقال بالسودان وشكرت الاتحاد الأفريقي على دعمه المتواصل للفترة الانتقالية واستعداده لتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح عملية انتقال سلس لحكم ديمقراطي مستدام.

وتطرق اللقاء لأهمية إيجاد حل شامل ومرض لكل الأطراف بشأن سد النهضة، و أكدت الوزيرة أن موقف السودان قائم على أهمية التوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل لما لها من ارتباط مباشر بمصالح مهمة وحيوية للسودان.