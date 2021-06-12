عاجل.. تحرير السودان تدشن مبادرة للصلح الإجتماعي بدارفور

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 12 يونيو 2021

دشنت حركة تحرير السودان برئاسة مصطفى تمبور مبادرة الصلح المجتمعي ووقف نزيف الدم باقليم دارفور خاصة ولايتي غرب وجنوب دارفور.



وكشف تنبور أن المبادرة تهدف إلى المصالحات بين كافة مكونات وقبائل دارفور بمختلف سحناتها وثقافتها.

وأشار إلى أن اتفاقية جوبا ملزمة لكل الأطراف الموقعة عليها وبموجبها تم الاتفاق على إرسال قوات مشتركة لحفظ الأمن والاستقرار بولاية غرب دارفور واستتباب الأمن على الحدود مع الجارة تشاد لافتاً الى أن كل حركة موقعة على اتفاق جوبا ستشارك بقوة قوامها ثلاثمائة وخمسين فرداً سيتم جمعهم في معسكر جريد السيل بولاية شمال دارفور بهدف حفظ الأمن وحماية المدنيين وممتلكاتهم باقليم دارفور فضلاً عن محاربة المتفلتين الذين جعلوا دارفور بوابة لممارسة نشاطاتهم الإجرامية.

وفيما يتعلق بالترتيبات الأمنية قال تمبور نقدر الظروف الإقتصادية التى تمر بها البلاد الآن، إلا أن هذا لايمنعها من الالتزام بإنفاذ الترتيبات الأمنية من خلال توفير المال الكافي، مشدداً على ضرورة توفير البيئة التعليمية في معسكرات النازحين والعمل على تنفيذ العودة الطوعية للنازحين إلى قراهم وفقاً لما جاء في إتفاقية جوبا.

ودعا تمبور إلى مصالحة شاملة لكل السودانيين ما عدا المؤتمر الوطني الذي قال انه كان له الدور الرئيسي في تأجيج الصراع القبلي في دارفور وتوزيع السلاح بينهم مما كان له الأثر السالب في زعزعة الأمن والإستقرار بالإقليم، متهما المؤتمر الوطني بإفتعال فتنة في الحواكير والتي يشهد لها التاريخ بملكيتها لمكونات معروفة منذ القدم حيث قسم الكثير من الحواكير إلى مجموعات لاعلاقة لها بها.

كما دعا الى الإسراع في تعويض النازحين وتهيئة البيئة الآمنة لإستقرارهم في مناطقهم الأصلية.