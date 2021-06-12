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إسقاط 40 مليار دولار من ديون السودان نهاية يونيو

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الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 12 يونيو 2021

قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني، الهادي محمد ابراهيم، إن المؤسسات الدولية ستسقط ٤٠ مليار دولار من ديون السودان نهاية شهر يونيو الجاري. وأضاف الوزير في مؤتمر الاستثمار الأفريقي المنعقد في شرم الشيخ حاليا، إنه ستم إسقاط قيمة مماثلة من حقوق السحب. وأضاف أن المديونيات تراكمت على السودان في السنوات الأخيرة. وأوضح الوزير أن الاستثمار في السودان قبل الثورة النبيلة للشباب التي أطاحت بالحكم الفاسد، كان يتسم بعدم الاستدامة وتحقيق الرفاهية للشعب.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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