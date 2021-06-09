عاجل| مسؤولون مصريون يلتقون "حمدوك".. وهذا ما دار بينهم

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 9 يونيو 2021

استقبل الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، اليوم الأربعاء، سامح شكري وزير الخارجية المصري، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري المصري.



وكان وزير الخارجية المصري ‫سامح شكري‬، ووزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، قد عقدا جلسة مباحثات موسعة مع نظيريهما السودانيين، للتباحث حول العلاقات الثنائية والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وقد توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك في إطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا التشاور القائم حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية سد النهضة.