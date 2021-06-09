عاجل.. مجلس وزراء الإعلام العرب يعقد دورته الـ51 برئاسة السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 9 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

يعقد مجلس وزراء الإعلام العرب، دورته الـ51 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوم الأربعاء المقبل، برئاسة السودان، ومشاركة وزراء الإعلام والمسؤولين عن الإعلام في الدول الأعضاء، ورؤساء الاتحادات والمنظمات المعنية.



ويسبق أعمال هذه الدورة، اجتماع للدورة الـ95 للجنة الدائمة للإعلام العربي، يومي الأحد والاثنين المقبلين، واجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب (الدورة الـ13) الثلاثاء المقبل.

وأكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية - في بيان صحفي اليوم الأربعاء - أن هذه الدورة، التي ستنعقد حضوريًا، تكتسب أهمية خاصة في سياق التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية التي ستتصدر جدول أعمال المناقشات انطلاقًا من البند المتعلق "بالاستراتيجية الإعلامية العربية" و"خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج" في ضوء التوجهات الإعلامية الداعمة لهذه القضية العادلة بروح من الالتزام والتضامن بين مختلف مكونات وروافد الجسم الإعلامي العربي.

وقال السفير خطابي إنه، في هذا الصدد، من المنتظر خلال هذه الدورة بحث سبل تحديث آليات عمل كل من هاتين الوثيقتين المرجعيتين وتفعيلهما وخاصة ما يتعلق بتكريس مركزية القضية الفلسطينية في الأجندة الإعلامية العربية، والانخراط الفعال للإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، وإنتاج محتوى إعلامي مهني متعدد الأبعاد لاحتواء الإسقاطات النمطية والأحكام المسبقة المسيئة للصورة الجماعية العربية لدى الآخر.

وأضاف أن هذه الاجتماعات ستتدارس قضايا أخرى تهم مستقبل الإعلام العربي منها اعتماد برنامج عمل الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة واللجنة العربية للإعلام الالكتروني وإدراج مادة الإعلام التربوي في المناهج التعليمية العربية، ووضع استراتيجية للتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية المؤثرة في المشهد الرقمي العالمي.