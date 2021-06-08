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عاجل.. حمدوك يدعو إلى تضافر الجهود لتحقيق السلام في السودان

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الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 8 يونيو 2021

عاجل.. حمدوك يدعو إلى تضافر الجهود لتحقيق السلام في السودان

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متابعات - اخبار الخليج 365

دعا رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، شركاء السودان إلى تركيز وتضافر الجهود لتحقيق السلام.

وأعرب حمدوك، في كلمته خلال حفل توقيع دول الترويكا ومنظمة "إيجاد"، اليوم الثلاثاء على اتفاق جوبا لسلام السودان، عن ترحيبه بتلك الخطوة.

وأشار إلى الخطوات التي تمت لإنجاح عملية الانتقال في السودان، بدءا من تشكيل مجلس الوزراء والأجهزة المختلفة وحتى تعيين حاكم لإقليم دارفور وقوة الحماية المدنية المشتركة، مؤكدا مواصلة الجهود لتحقيق السلام الشامل والوصول لانتخابات حرة ونزيهة.

وأوضح حمدوك أن تحقيق السلام يحتاج إلى تركيز الجهود المشتركة، معربا عن تطلعه لمواصلة الشركاء ودول الترويكا دعمهم للسودان.  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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