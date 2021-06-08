عاجل.. أنباء عن حشود عسكرية إثيوبية على الحدود مع السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 8 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

كشفت مصادر، حشد قوات إثيوبية بإقليم الأمهرا بمحاذاة معسكرات الجيش السوداني الذي أعاد نشر قواته في منطقة الفشقة بولاية القضارف شرق البلاد.



وأكدت مصادر لـ"سودان تربيون" اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإثيوبية وعبر إقليم أمهرا المتاخم للقضارف السودانية على طول 110 كلم، دفعت حشوداً عسكرية وعتاداً حربياً كبيراً إلى المنطقة.

وكشفت ذات المصادر نية القوات الإثيوبية مهاجمة الجيش السوداني في تلك المناطق باسناد مليشيات الأمهرا والمزارعين الإثيوبيين تحت اشراف قائد الجيش في إقليم الأمهرا.

والتقى قائد الجيش بإقليم الأمهرا، حسب الموقع السوداني، قيادات عسكرية وزعماء مليشيات، واتفق معهم على ضرورة وقف انتشار الجيش السوداني وتمركزه في المشاريع الزراعية التي كانت سابقاً في يد المزارعين الإثيوبيين.