السودان يؤكد أهمية التنسيق مع الأمم المتحدة فيما يخص العمل التنموي

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 8 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية السودانية، أهمية التنسيق بين بعثة الأمم المتحدة "يونيتامس" والفريق القطري، مع الحكومة الانتقالية، فيما يخص العمل التنموي والإنساني والمواضيع الأخرى ذات الصلة، مؤكدة الاستعداد للتعاون البناء مع بعثة "يونيتامس" والفريق القطري للأمم المتحدة والعمل على المساعدة في إنجاح تفويض كل منهما.



والتقى وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير محمد شريف عبدالله، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للمساعدات التنموية بيتر اندرو بيبر، ونائب الممثل الخاص للأمم المتحدة لبعثة "يونيتامس" المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية بالسودان خارديتا لوئنجاي.

وتناول اللقاء الاهتمام والتعاون المشترك بين حكومة السودان والأمم المتحدة فيما يتعلق بالعمل التنموي والإنساني في السودان، والجهود التي تضطلع بها حكومة السودان نحو تنفيذ متطلبات الانتقال والتحول الديمقراطي والإندماج في المجتمع الدولى نحو تحقيق التنمية في السودان.

واستعرض السفير محمد عبدالله شريف، متطلبات الانتقال التنموية والإنسانية والدور الذى يتوقع أن تلعبه بعثة "يونيتامس" والمكتب القطري للأمم المتحدة بالسودان.

وأشارت نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة لبعثة يونيتامس المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية بالسودان خارديتا لوئنجاي، إلى الدور التنموي والانساني الذي يقدمه مكتبها، مبدية استعدادها للتعاون مع الجهات ذات الصلة من أجل دعم التحول إلى الدعم التنموي إضافة للدعم الإنساني.

من جانبه، أشاد مساعد الأمين العام للمساعدات التنموية بيتر بيبر، بالإنجازات التي قامت بها الحكومة الانتقالية خلال هذه الفترة القصيرة في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن مهمته تتلخص في تقديم العون اللازم لبعثة "يونيتامس" وفريق الأمم المتحدة بالسودان من أجل الوصول للتكامل في الأدوار التنموية والإنسانية وفقًا لاحتياجات حكومة السودان.

وأوضح أن مهمتهم الرئيسة تقوم على ضمان أكبر قدر من التنسيق والاتساق بين بعثة "يونيتامس" والفريق القطري لتحقيق الهدف المطلوب من كل منهما.