عاجل.. وصول السكرتير التنفيذي لمنظمة الايقاد للبلاد

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 7 يونيو 2021

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وصل البلاد ظهر اليوم السيد وركينا قبياهو السكرتير التنفيذي لمنظمة الايقاد.



حيث استقبلته د. مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بمكتبها لاستعراض جدول زيارته الذي يحتوي على اجتماعات رفيعة المستوى مع الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء والسيدة وزيرة الخارجية رئيسة المجلس الوزاري للايقاد ، وذلك لبحث القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك لدول منظمة الايقاد.

من جانبها رحبت السيدة الوزيرة بالسكرتير التنفيذي للايقاد مشيدة بالدور المهم الذي تضطلع به المنظمة في التنمية والاستقرار والسلم والأمن في الاقليم.