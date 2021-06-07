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عاجل.. وصول السكرتير التنفيذي لمنظمة الايقاد للبلاد

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الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 7 يونيو 2021

عاجل.. وصول السكرتير التنفيذي لمنظمة الايقاد للبلاد

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متابعات - اخبار الخليج 365

وصل البلاد ظهر اليوم السيد وركينا قبياهو السكرتير التنفيذي لمنظمة الايقاد.

حيث استقبلته د. مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بمكتبها لاستعراض جدول زيارته الذي يحتوي على اجتماعات رفيعة المستوى مع الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء والسيدة وزيرة الخارجية رئيسة المجلس الوزاري للايقاد ، وذلك لبحث القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك لدول منظمة الايقاد.

من جانبها رحبت السيدة الوزيرة بالسكرتير التنفيذي للايقاد مشيدة بالدور المهم الذي تضطلع به المنظمة في التنمية والاستقرار والسلم والأمن في الاقليم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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