عاجل.. توقيف 9 عناصر من "القاعدة" بالسودان خططوا لتفجيرات في دول خليجية

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 7 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت السلطات الأمنية في السودان، اليوم الإثنين، أنها تمكنت من توقيف 9 عناصر، من جنسيات مختلفة، ينتمون إلى تنظيم القاعدة، وكانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات في دول خليجية.



ونقلت صحيفة ”السوداني“ قول وكيل نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في السودان، أحمد سليمان العوض: إن العناصر التسعة ”تم توقيفهم في العاصمة الخرطوم، بالتعاون مع الأجهزة المختصة“.

وأضاف المسؤول: ”من بين المقبوض عليهم حملة جوازات سورية من أصل تونسي، وتشاديون.. أحدهم متهم بالتخطيط للهجوم على السياح الأجانب في سوسة ومطلوب لدى دولة تونس“.

وتابع المسؤول: ”وفقا للتحقيقات الأولية، فإن الموقوفين، متهمون في بلدانهم بارتكاب أعمال إرهابية والمشاركة فيها.. بعضهم دخل السودان عن طريق التهريب لتلقي تدريبات تستهدف أمن الخليج العربي“.

وأشار المسؤول السوداني إلى أن التحقيق مع المتهمين ”بدأ منذ أكثر من شهرين ومازال مستمرا“ مضيفا أن النائب العام الإماراتي ”طلب من نظيره السوداني في وقت سابق التعاون لتسليمهم إلى الإمارات“.