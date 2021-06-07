عاجل.. مناوي يُؤدِّي القَسَم حاكماً لإقليم دارفور

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 7 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أدى رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي اليوم “الاثنين” القَسَم، حاكماً لإقليم دارفور بالقصر الجمهوري أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بحضور رئيس مجلس الوزراء والنائب العام.



ومطلع شهر مايو الماضي، أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قراراً بتعيين رئيس حركة جيش تحرير السودان مني اركو مناوي حاكماً لإقليم دارفور.

واستند قرار مجلس الوزراء إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وبناءً على اتفاقية جوبا لسلام السودان بين الحكومة الانتقالية وأطراف العملية السلمية من الحركات المسلحة.

ووجه القرار وقتها، وزارات شؤون مجلس الوزراء والحكم الاتحادي والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذه.