عاجل.. عقار يلتقي سفيرة النرويج ويشيد بدعم بلادها لحكومة الفترة الإنتقالية

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 7 يونيو 2021

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أشاد عضو مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار إير، بمواقف مملكة النرويج الداعمة لحكومة الفترة الإنتقالية وعملية السلام والاستقرار بالبلاد.



وأوضحت السفيرة النرويجية لدى الخرطوم تريزا لوكين، في تصريح صحفي ،عقب لقائها عضو مجلس السيادة ،بالقصر الجمهوري اليوم، بحضور المبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان السيد اندريه إستينس، أنها أجرت مع عضو مجلس السيادة ، لقاءاً مثمراً وبناءاً، تناول مسيرة الفترة الإنتقالية وتحدياتها، مؤكدة إستعداد بلادها لتقدم الدعم والعون للسودان لتجاوز التحديات الماثلة.

وأبانت السفيرة لوكين أن دول الترويكا ممثلة في الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة، تؤكد وقوفها بقوة مع السودان وتقديم الدعم السياسي اللازم لإنجاح الفترة الإنتقالية، مشيرة الى أن الدول الثلاث متفقة على تقديم الدعم لإتفاقية السلام وتذليل عقبات التنفيذ.

وأضافت سفيرة مملكة النرويج ،أن دول الترويكا تشجع وتدعم عملية سلام شامل على مختلف المستويات ، وأنها ستعمل بالتنسيق فيما بينها، على دعم السودان لتحقيق مستقبل زاهر لشعبه.