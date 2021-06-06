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عاجل.. "الري" تحذر المواطنين عقب إعلان إثيوبيا تفريغ سد تكزي

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الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 6 يونيو 2021

عاجل..

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حذرت وزارة الري والموارد المائية في السودان المواطنين من احتمال ارتفاع مناسيب المياه في الأنهار، عقب إعلان إثيوبيا بدء تفريغ سد تكزي الواقع على نهر ستيت.

وأعلنت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل في الوزارة أنها "تتوقع ارتفاع مناسيب نهر ستيت وسدي عطبرة وستيت حتى مدينة عطبرة".

ونبهت الإدارة المواطنين والسلطات المختصة، بأن "شركة الكهرباء الإثيوبية أعلنت بدء تفريغ سد تكزي الواقع على نهر ستيت، وأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع كبير في مناسيب المياه في الأنهار ومناسيبها أمام وخلف سدي أعالي عطبرة وستيت، وكذلك أمام وخلف خزان خشم القربة حتى مدينة عطبرة".

ودعت المواطنين في تلك المناطق إلى اتخاذ التحوطات اللازمة للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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