عاجل.. "الري" تحذر المواطنين عقب إعلان إثيوبيا تفريغ سد تكزي

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 6 يونيو 2021

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حذرت وزارة الري والموارد المائية في السودان المواطنين من احتمال ارتفاع مناسيب المياه في الأنهار، عقب إعلان إثيوبيا بدء تفريغ سد تكزي الواقع على نهر ستيت.



وأعلنت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل في الوزارة أنها "تتوقع ارتفاع مناسيب نهر ستيت وسدي عطبرة وستيت حتى مدينة عطبرة".

ونبهت الإدارة المواطنين والسلطات المختصة، بأن "شركة الكهرباء الإثيوبية أعلنت بدء تفريغ سد تكزي الواقع على نهر ستيت، وأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع كبير في مناسيب المياه في الأنهار ومناسيبها أمام وخلف سدي أعالي عطبرة وستيت، وكذلك أمام وخلف خزان خشم القربة حتى مدينة عطبرة".

ودعت المواطنين في تلك المناطق إلى اتخاذ التحوطات اللازمة للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.