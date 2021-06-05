عاجل..قلواك يبحث مع الجبهة الثورية تقييم تنفيذ إتفاق السلام

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 5 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

عقدت الجبهة الثورية إجتماعا بفندق سلام روتانا دعا له المستشار توت قلواك رئيس لجنة الوساطة وذلك لتقييم عملية تنفيذ إتفاق جوبا ومتابعة تنفيذ ما تبقى من بنود الإتفاق.



وقال دكتور محمد زكريا فرج الله مقرر المجلس القيادي للجبهة الثورية في تصريحات صحفية عقب الاجتماع اليوم إن الإجتماع ضم كافة اطراف العملية السلمية من قيادات الجبهة الثورية ، الذين وقعوا على إتفاقية سلام جوبا.

ووقف الإجتماع على سير تنفيذ الإتفاق في مختلف المسارات،حيث اكد المجتمعون على ضرورة الاسراع على تنفيذ على ما تم التوافق عليه في الاتفاقية في مسار اتفاق الشرق وضرورة إكمال اشراك شرق السودان في الجهاز التشريعي وفي مجلس الشركاء،وتمثيله في تشكيل اللجان العليا ذات الصلة بتنفيذ إتفاق مسار الشرق.

وأضاف دكتور محمد زكريا انه تم أيضا التداول حول مسألة الترتيبات الامنية ومدى تنفيذها مشيرا الى أنه في هذا الإطار تم الإتفاق على ضرورة تشكيل اللجان العليا الخاصة بالإشراف على ملف الترتيبات الأمنية .

فيما أكد الإجتماع على ضرورة عقد إجتماع اللجنة العليا للتقييم والمراقبة وهي لجنة عليا دولية نصت عليها إتفاقية السلام ستعقد إجتماعها في الثامن من يونيو الجاري بالخرطوم.

وأشار فرج الله الى أن اإجتماع ثمن دور المجتمع الدولي وأصدقاء السودان في توفير الدعم اللازم لتنفيذ إتفاق السلام.

من جانبه أشاد المستشار توت قلواك رئيس لجنة الوساطة بالحكومة وعملها على تنفيذ أليات اتفاق جوبا مشيرا الى انه بحث خلال اجتماعه مع قيادات الجبهة الثورية مسار تنفيذ إتفاق جوبا وآلية تنفيذ الاتفاق،فيما يتعلق بالترتيبات الامنية حيث أن هذه القوات منتشرة في أماكن كثيرة ومتداخلة في وجود بعضها، حيث سيتم دمجها واإدماجها في القوات المسلحة السودانية.

وأشار الى أن الجبهة الثورية أكدت بروح طيبة على التزامها باتفاق سلام جوبا حيث أن مجلس السيادة يضم ثلاثة من الاعضاء الموقعين على هذا الاتفاق،وكذلك تم تعيين وزراء الجبهة الثورية الموقعين على الإتفاق.

وعزا المستشار قلواك سهولة ويسر المحادثات الجارية حاليا بجوبا بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، الى ما تم تحقيقه في إتفاق سلام جوبا،مؤكدا أن عملية السلام هي عملية واحدة من أجل السودان ، وأنها ستضم كذلك عبدالواحد محمد نور.