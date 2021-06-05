عاجل.. تمديد المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية بجوبا

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 5 يونيو 2021

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أعلنت الوساطة الجنوبية، عن تمديد عملية التفاوض بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية شمال لتحرير السودان بقيادة الحلو إلى الثالث عشر من يونيو الجاري بهدف تقريب وجهات النظر ومعالجة القضايا المختلف حولها.



وقال مقرر الوساطة د. ضيو مطوك في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الوساطة عقدت اجتماعات مع الوفدين كلاً على حدة لمعرفة المواقف التى لم يصل الطرفان فيها إلى اتفاق وتقريب وجهات النظر.

وأوضح مطوك أن جلسات التفاوض بين الطرفين ستستأنف يوم الاثنين المقبل 7-6-2021م لمعالجة الموضوعات المختلف حولها.