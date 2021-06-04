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عاجل.. إجراءات صارمة لضبط كشف مرتبات وزارة التربية بالخرطوم

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الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 4 يونيو 2021

عاجل.. إجراءات صارمة لضبط كشف مرتبات وزارة التربية بالخرطوم

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متابعات - اخبار الخليج 365

أقرّت وزارة التربية والتعليم في الخرطوم، حزمة من الإجراءات الإدارية والمالية وضبط كشوفات المرتبات برئاسة الولاية والمحليات والمدارس.

وأوضح مدير الإدارة العامة للموارد المالية والبشرية قريب الله محمد أحمد، أنّ إدارته قدّمت تقريرًا مفصلاً عن الشأن المالي للمدير العام بعد اجتماعٍ مطولٍ، بحث اللوائح المنظمة للحوافز والكافآت الصادرة في عام 2021م ومراجعة الموازنة وضبط صرف المرتبات.

وكشف قريب الله عن أنّ إدارته ستوقف راتب أيّ عاملٍ لم يضمّن في كشف القوى العاملة.

وقال إن الوزارة أقرّت حزمة من الإجراءات بما يخصّ ضبط المرتبات تتمثّل في تسليم كشوفات شهرية للقوة العاملة في الرئاسة والمحليات والمدارس في موعد أقصاه العاشر من كلّ شهر وأضاف يكون كشف القوة المعد مسؤولية المدير المباشر في الإدارة العامة أو المحلية أو المدرسة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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