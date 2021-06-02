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عاجل.. سفير السعودية بالخرطوم يؤكد رغبة بلاده للاستثمار في السودان

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الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 2 يونيو 2021

عاجل.. سفير السعودية بالخرطوم يؤكد رغبة بلاده للاستثمار في السودان

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متابعات - اخبار الخليج 365

أكد سفير المملكة العربية بالسودان علي بن حسن بن جعفر، جاهزية ورغبة المملكة على مستوى الحكومة والشركات ورجال الأعمال، للاستثمار في المجالات المطروحة وأيضا أية مشاريع ترغب فيها الحكومة السودانية.

 

وبحث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، اليوم "الاربعاء"، مع سفير السعودية بالسودان، سبل التعاون بين البلدين وامكانية الاستثمار فى مجالات الاتصالات، الثروة الحيوانية، الطرق، النقل والطاقة.

 

وأكد سفير السعودية، أن هناك ثلاثة مشاريع جاهزة للتوقيع عليها تشمل مجالات الصحة، التعليم، والكهرباء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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