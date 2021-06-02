عاجل.. روسيا تعلن موقفها من إنشاء قاعدة عسكرية في السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 2 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت موسكو، الأربعاء، أنها تحلل إعلان قائد الجيش السوداني بأن الخرطوم تعيد النظر في اتفاقية بناء قاعدة روسية في البحر الأحمر.



وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديميتري بيسكوف، للصحفيين، الأربعاء، أن موسكو اطلعت على التصريح الذي جاء مؤخرا على لسان رئيس الأركان السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين.

وأضاف: "لا نزال على تواصل مستمر مع الجانب السوداني عبر القنوات الدبلوماسية، وسنتحرى هذه المسألة".

بدوره، ذكر نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، للصحفيين على هامش منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي اليوم، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو على دراية بتصريح قائد الجيش السوداني: "نعم، ندرس هذا القرار".

وكان رئيس أركان الجيش السوداني قد صرح مؤخرا، في مقابلة مع قناة "النيل الأزرق"، أن حكومة الخرطوم تحتفظ بـ"حرية المناورة" إزاء الاتفاقية المبرمة مع روسيا.

وأوضح أن هناك "إعادة نظر في الاتفاقية لتحقيق مصالح السودان"، مشيرا إلى أن الاتفاقية لم تطرح على المجلس التشريعي لإقرارها النهائي، "لا في العهد الذي وقعت فيه، ولا حتى الآن، لأنه لا يوجد هناك مجلس تشريعي في السودان".