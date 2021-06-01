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عاجل.. وزير الطرق ومناوي يتفقان على تنفيذ مشروعات طرق بدارفور

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الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 1 يونيو 2021

عاجل.. وزير الطرق ومناوي يتفقان على تنفيذ مشروعات طرق بدارفور

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متابعات - اخبار الخليج 365

إتفق عبد الله يحيى وزير الطرق والجسور والتنمية العمرانية و القائد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور على أهمية تنفيذ مشروعات الطرق والجسور والمشروعات القديمة التابعة لإقليم دارفور و المشروعات التنموية والخدمية الأخرى.

وقال مناوي  إنه اطلع خلال لقائه اليوم بوزير الطرق و الجسور بمكتبه، على ملفات المشروعات التنموية المتعلقة بالطرق والجسر بإقليم دارفور و مشروعات قرض البنك الدولي بمبلغ 2 مليار دولار.

وأشار مناوي إلى أنه اتفق مع وزير الطرق والجسور على ضرورة تسريع الخطى في تنفيذ مشروعات البنك الدولي بالتعاون المشترك مع الوزارات و الجهات ذات الصلة باعتبار أن الفترة الزمنية للقرض قصيرة الأجل أي أقل من عام.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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