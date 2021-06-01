عاجل.. الحكومة: عازمون على تحقيق السلام مع "الحلو"

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 1 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكدت الحكومة السودانية عزمها على المضي بالمفاوضات مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال" بقيادة عبدالعزيز الحلو إلى سلام وشامل.



جاء ذلك في لقاء جمع، الثلاثاء، رئيس وفد الحكومة السودانية المفاوض، شمس الدين كباشي، برئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، بحضور رئيس فريق الوساطة توت قلواك.

وحسب بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني، بحث اللقاء الذي عقد في جوبا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

كما تناول عملية التفاوض الجارية حالياً بجوبا بين الحكومة الانتقالية وحركة الحلو.

وأطلع كباشي، سلفاكير على مجريات عملية التفاوض مع حركة الحلو وجهود الوساطة التي تمت في هذا الصدد.

وفي تصريحات إعلامية عقب اللقاء، قال كباشي إنه أطلع الرئيس سلفاكير ميارديت على مجريات عملية التفاوض بجوبا مع الحركة الشعبية، مجددا جاهزية الوفد لبدء التفاوض مع الحركة، غدا الأربعاء، وفقاً للبرنامج المعلن من قبل الوساطة الجنوبية.

وأضاف: "أكدنا للرئيس سلفاكير إننا بذات الإرادة عازمون على الوصول بهذا الملف التفاوضي مع الحلو إلى نهاياته بما يؤدي إلى سلام عادل وشامل يرضي كل الأطراف ".

ووصف الورقة المقدمة من الحركة بأنها جيدة وتؤسس لنقاش جاد بهدف الوصول إلى السلام، موضحا أن اللقاء تطرق لعدد من القضايا والملفات التي تهم البلدين فيما يتصل بالتعاون الثنائي.

من جانبه، أوضح رئيس فريق الوساطة المستشار توت قلواك، أن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وقضايا الحدود.

وأشار إلى أنه تم تقديم تقرير متكامل للرئيس سلفاكير حول مراحل عملية التفاوض الجارية بين الحكومة الإنتقالية وحركة الحلو.

وأكد قلواك أن سلفاكير، شدد خلال اللقاء على التزامه بالتعاون مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، لدفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب و تحقيق أمن وإستقرار الدولتين.