عاجل.. عقار يطلع على قضايا اللاجئين وترسيم الحدود مع جنوب السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 31 مايو 2021

شدد عضو مجلس السيادة، مالك عقار على أهمية ترسيم الحدود بين النيل الأبيض وجنوب السودان تحقيقاً للاستقرار على الشريط الحدودي بين البلدين، وتسهيلاً لعمليات التبادل التجاري بينهما .



وتلقى عقار لدى لقائه بوالي ولاية النيل الابيض اسماعيل وراق، بالقصر الجمهوري ، تقريرا عن ترسيم حدود الولاية مع جنوب السودان وقضايا السودانيين العائدين من دولة الجنوب وضرورة توفير مياه الشرب وفرص العمل وتقديم خدمات التعليم والصحة لهم، بجانب قضايا اللاجئين القادمين من دولة الجنوب الى الولاية والبالغ عددهم 300 ألف لاجئ موزعين على 10 معسكرات .