عاجل.. حريق ضخم في مطابع العملة بالسودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 31 مايو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

اندلع حريق ضخم، في مقر مطابع العملة في العاصمة السودانية الخرطوم، تسبب في أضرار بمكاتب إدارية ومالية، وذلك بعد أيام من أعمال مراجعة واسعة داخل مقر الشركة.



مدير شرطة الدفاع المدني بالخرطوم، اللواء “عثمان عطا” قال: إن “الحريق اندلع في المكاتب الإدارية بشرطة مطبعة السودان للعملة التابعة للبنك المركزي، وأن قواتهم احتوت الحريق والسيطرة على مكان الحادث بتدخل مركبات الإطفاء وتمكنت من محاصرة النيران ومنعها من التمدد إلى أجزاء المبنى.

وأعلنت السلطات السودانية، أن “الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الحريق الذي اندلع في مباني أكثر مؤسسات الدولة حساسية، وتخضع للمراجعة المالية من قبلها منذ أيام”. بدوره، سارع وزير الداخلية، “عز الدين الشيخ”، ومدير عام الشرطة في السودان للوصول إلى مكان الحادث لتفقد مطبعة العملة فور تعرضها للحريق.

كما، أكدت لجنة تفكيك نظام السابق، أن “الحريق شب في الطابق الثالث لمقر شركة مطابع السودان للعملة والذي يحوي مكاتب الإدارة المالية والأرشيف”.

اللجنة ذكرت في بيان لها: أن “اللجنة الفرعية للجنة التفكيك ببنك السودان المركزي قد بدأت قبل أيام بأعمال مراجعة واسعة داخل شركة مطابع السودان للعملة، محل الحريق، وقد شرعت جهات الاختصاص في فتح تحقيق حول ملابسات الحادثة”.

يذكر أن السودان يعتمد على المكان الذي شهد الحريق في طباعة الأوراق النقدية من العملة الوطنية الجنيه، ويمثل مصدراً لوزارة المالية في تغطية عجز الموازنة “الاستدانة من الجهاز المصرفي”.