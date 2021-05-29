عاجل.. اجتماع الخبراء الافارقة بوفد مقدمة الحركة الشعبية قيادة عقار

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 29 مايو 2021

التٱم بقصر السلام بمدينة الدمازين بولاية النيل الازرق اجتماعا مشتركا بين وفد مقدمة الحركة الشعبية قيادة مالك عقار برئاسة الاستاذ الشيخ الدود بخوت ومشاركة المهندس عبدالله عيسي زائد والاستاذ يوسف الهادي، مع لجنة الخبراء الافارقة التابعة للاتحاد الافريقي والمعنية بتقصي الحقائق حول أوضاع الاطفال المتٱثرين بالنزاعات ومتابعة تنفيذ التسوية الموقعة مع حكومة السودان برئاسة السيد روبرت وحضور الاستاذة نعمات ادم خليل الامين العام لمحلس رعاية الطفولة بالولاية وممثلين للمحلس القومي لرعاية الطفولة .



وقدم الشيخ الدود بخوت رئيس وفد مقدمة الحركة الشعبية قيادة عقار تنويرا شاملا للجنة الخبراء الافارقة حول أوضاع الاطفال بالمناطق التي تاثرت بالحرب والنزاع وحجم المعاناة التي يعيشها الأطفال والكبار العائدين والدمار الذي لحق بالمؤسسات التعليمية والصحية، مشيرا الي أن الاطفال العائدين تلقوا تعليمهم بمنهج مختلف كان له الأثر الواضح علي التحصيل الاكاديمي.

واكد الدود الجاهزية للتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ بنود اتفاق التسوية الموقع بين حكومة السودان والاتحاد الافريقي.

اعضاء وفد المقدمة أكدوا علي ضرورة إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية والصحية والخدمية وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للاطفال العائدين من النزوح واللجوء والاسراع في استخراج الاوراق الثبوتية التي فقدت إبان الحرب والنزاع.

من جهتها أوضحت الاستاذة نعمات ادم خليل الامين العام لمجلس رعاية الطفولة ان المجلس وجد تعاونا كبيرا من قبل اللجنة الثلاثية للعون الانساني ووقف العدائيات والحركة الشعبية قيادة مالك عقار في تحقيق إمكانية الوصول لعدد من المناطق أبرزها ( اولو) للوقوف علي أوضاع الاطفال العائدين والجهود مستمرة لإجراء التدخلات اللازمة بالتنسيق مع الشركاء.