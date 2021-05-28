عاجل.. سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 28 مايو 2021

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 28 مايو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

ارتفع سعر الدولار في السودان، اليوم الجمعة 28 مايو 2021، لدى البنك المركزي، وزاد بشكل كبير في السوق السوداء.



جاءت ارتفاعات الدولار رغم إعلان البنك المركزي السوداني، أمس، عن تنظيم مزاد ثان للعملات الأجنبية بغية بيع 50 مليون دولار للبنوك.

ويأتي المزاد الذي سينعقد يوم الثلاثاء القادم، بعد أول مزاد للنقد الأجنبي عقد يوم الأربعاء الماضي وتم خلاله بيع 16 مليون دولار من أصل 40 مليون دولار طُرحت في المزاد.

وزاد سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي إلى 415.86 جنيه للشراء و418.98 جنيه للبيع، مقابل 415.82 جنيه للشراء و418.94 جنيه للبيع، أمس.

وفي تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوداء)، قفز سعر العملة الخضراء إلى 458 جنيها مقابل 445 جنيها، أمس وفق وسائل إعلام محلية.

وتراجع سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي إلى 507.01 جنيه للشراء و510.81 جنيه للبيع، مقابل 509.74 جنيه للشراء و513.57 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد سعر اليورو لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 545 جنيها، مقابل 530 جنيها، أمس.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي إلى 586.88 جنيه للشراء و591.28 جنيه للبيع، مقابل 589.07 جنيه للشراء 593.5 للبيع، أمس.

وزاد سعر الإسترليني لدى السوق الموازية إلى 630 جنيها، مقابل 613 جنيها، أمس.

وتراجع سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي إلى 110.89 جنيه للشراء و111.72 جنيه للبيع، مقابل 110.92 جنيه للشراء و111.75 جنيه للبيع، أمس.

وزاد الريال في السوق الموازية إلى 119 جنيها، مقابل 116 جنيها، أمس.

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي وفق بنك السودان المركزي إلى 113.22 جنيه للشراء و114.07 جنيه للبيع، مقابل 113.22 جنيه للشراء و114.07 جنيه للبيع، أمس.

وقفز سعر الدرهم لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 122 جنيها، مقابل 118 جنيها، أمس.

أما الدينار الكويتي فقفز لدى بنك السودان المركزي إلى 1382.03 جنيه للشراء و1392.40 جنيه للبيع، مقابل 1370.38 جنيه للشراء و1380.66 جنيه للبيع، أمس.