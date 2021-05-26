عاجل.. حقيقة وصول درجات الحرارة إلي 55° بالسودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 26 مايو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

نفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ماتمت إشاعته عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن درجة الحرارة ستصل إلي 55°م.



وتلفت انتباه المواطنين الى عدم الإلتفات لتلك الإشاعات لبث الرعب والهلع وسط المجتمع من غير المختصين الذين يدرجون مع اسمائهم عبارة ( راصد جوي أو غيره ) أولئك ليس لهم علاقة بهيئة الإرصاد

وأكدت الهيئة أن الجهة الوحيده المناط بها والمخول لها إصدار كل مايتعلق بالطقس هي الهيئة العامة للأرصاد الجوية ولايحق لأحد من منسوبيها التحدث عن الطقس إلا من خلال القنوات الرسميه التابعة لها.

وأضافت انه من خلال الرصد لدرجات الحرارة خلال العشر سنوات الماضية وفي أقصى درجات ارتفاعها لم تتخطى ال 49°م وال 48°م خلال شهر مايو حيث تم رصدها في محطتي (أبوحمد وكريمة ) مشيره الى أن المختصين في علم الطقس والمناخ يدركون ان التغيير في درجات الحرارة لايحدث بين ليلة وضحاها إذ تحتاج لسنوات قد تتصل من 30 إلي 50 سنه وهذا مايعرف بالتغير المناخي وحسب تقارير المنظمة الحكومية الدولية للتغير المناخي IPCC جاء فيها ان درجة الحرارة ذادت بمعدل 1.5_٢°م (التقرير الخامس) إي من واحد ونصف إلي اثنين درجة مئوية خلال الثلاثين سنة الماضية وهو مايعرف إصطلاحا" بالإحترار العالمي.