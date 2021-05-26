عاجل.. حقيقة وقوع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة مع الجيش الإثيوبي

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 26 مايو 2021

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نفى السودان رسميًا وقوع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش الأثيوبي ونظيره السوداني، ونفى مصدر عسكري سوداني رفيع المستوى، ما تردد من أنباء عن اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والإثيوبي بمنطقة "باسندة" الحدودية.



وأكد المصدر في تصريحات إعلامية أن "تلك الأنباء عارية تماما عن الصحة"، مشيرا إلى أن "الوضع مستقر بالمنطقة الحدودية".

وأوضح: "هناك زيارة ميدانية من وفد رفيع المستوى بالجيش السوداني فقط إلى مناطق (تايا، أم راكوبة، وشايبيت)، وأن الأوضاع مستقرة بالمنطقة". يأتي ذلك في الوقت الذي ترددت فيه أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق اليوم، بأن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة اندلعت بين الجيشين السوداني والإثيوبي بمنطقة "باسندة" الحدودية.