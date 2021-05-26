عاجل.. البرهان: سنؤسس لسودان واحد لا يفرق على أساس الدين أو اللون

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 26 مايو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالسودان، إلتزام الحكومة بإنفاذ ما يتم الاتفاق عليه في مفاوضات جوبا، وقال: «قلبنا مفتوح ومصممين على أن ننجز سلام السودان الذي بدأناه في الاتفاقيات السابقة».



وأضاف البرهان في كلمته في الجلسة الأجرائية لمفاوضات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، اليوم، بجوبا بجنوب السودان: «سنظل نتحاور حتي نصل إلى اتفاق مرض يحقق تطلعات وأماني الشعب السوداني، وسنؤسس لسودان يتمتع فيه الجميع بالحقوق والواجبات، سودان واحد لا يفرق على اساس الدين أو اللون».

وأشاد البرهان بقائد الحركة الشعبية لتحرير السودان عبدالعزيز الحلو، الذي انحاز لنداء السلام، مثمنا جهود الثوار ونضالهم من أجل أن يحيا السودان وشعبه والذين أحدثوا تغييرا حقيقيا بالبلاد، وقال إن الباب الذي فتح لتحقيق السلام سيظل مفتوحا لكل من يسعى لتحقيق السلام في السودان.

وأعرب البرهان عن شكره وتقديره لحكومة جنوب السودان وللرئيس سلفاكير على استضافة سلام السودان، ولشركاء السودان واصدقائه، ودعا المجتمع الدولي لمساعدة السودان وجنوب السودان لمعالجة آثار الحرب الطويلة، وقال: «البلدين سيقفان مع بعضهما لتحقيق السلام».

كما دعا البرهان عبدالواحد محمد نور إلى اللحاق بركب التغيير، والمشاركة والتعاون في بناء السودان، مؤكدا أن التغييرالذي قاده السودانيون هو تغيير حقيقي،مشددا على ضرورة العمل بقلب رجل واحد لاستكمال وانجاح مسيرة السلام وبناء مستقبل للاجيال القادمة.