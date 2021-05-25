جنوب السودان سيعيد 72 ألف جرعة من لقاحات كورونا إلى "كوفاكس"

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 25 مايو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

سيعيد جنوب السودان 72 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد المضاد لفيروس كورونا إلى منصة كوفاكس الدولية لأنه لن يتمكن من استخدامها قبل انتهاء صلاحيّتها، وفق ما أفاد مسئول في وزارة الصحة الثلاثاء للوكالة الفرنسية للأنباء.



وكانت البلاد تلقّت في أواخر مارس 132 ألف جرعة من كوفاكس، المنصة الدولية لتوفير لقاحات للدول الفقيرة، لكن إعطاءها تعرقل بسبب مشاكل لوجستية وتحفظات السكان عن أخذ اللقاح.

ولم يتلق سوى 7996 مواطناً من أصل 12 مليون نسمة، جرعة واحدة من اللقاح.

وقال مسئول عمليات كوفيد-19 في وزارة الصحة أنجيلو غوب ثون : "نعتزم إعادة 72 ألف جرعة إلى كوفاكس" مؤكداً بذلك تصريحات أدلى بها الأحد وكيل الوزارة ماين ماشون أشييك.

وأوضح أشييك أنه بعد إعادة هذه الجرعات التي يُفترض أن تتم في غضون أسبوع، سيبقى في البلاد حوالى 52 ألف جرعة من الدفعة نفسها تأمل جوبا في أن تتمكن من استخدامها قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها في 18 يوليو.

وستطلب البلاد بعد ذلك جرعات جديدة من كوفاكس.

وأكد أشييك أنه تلقى رداً "إيجابيًا من كوفاكس بشأن هذا القرار الذي سيسمح لدول أخرى باستخدام الجرعات المعنية".

وحتى اليوم، سجّل جنوب السودان 10686 إصابة بكوفيد-19 و115 وفاة.