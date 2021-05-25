عاجل.. رئيس الوزراء يناقش مع البنك الدولى تمويل مشروعات البنية التحتية

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 25 مايو 2021

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بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك مع وفد البنك الدولي برئاسة الدكتور حافظ غانم نائب مدير البنك، وحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل ابراهيم، ملفات ومشروعات البنية التحتية والاستثمار في السودان .



ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن حمدوك قوله إن المجتمع الدولي يقدر الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لتنمية الاقتصاد ومحاربة الفقر بجانب كل الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي قامت بها .. مشيرا إلى أن اللقاء كان للنظر في برنامج عمل البنك الدولي في السودان، وانه ناقش أهمية مشاريع البنية التحتية والاستثمار فيها، بجانب التعليم والصحة وأهداف الحكومة الأخرى.

وقال إن البنك الدولي حدد أنه سيقوم خلال الإثني عشر شهراً القادمة بتمويل بعض المشروعات الكبيرة في البنية التحية بقيمة 2 مليار دولار بجانب مشروعات لمساعدة النازحين والعائدين .. موضحا أن الاجتماع ناقش موضوعات الكهرباء ومياه الشرب والري، مؤكداً عمل البنك الدولي بكل بجهد مع الحكومة لتحسين خدمة الكهرباء والمياه في المدى القصير.

وأضاف غانم أن تنمية قدرات المرأة السودانية مهمة للتنمية الاقتصادية في السودان، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش كيفية تمويل مشروعات تساعد في تعليم وتنمية المرأة، خاصةً اقتصادياً.