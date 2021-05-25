عاجل.. زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء إلى جنوب أفريقيا الشهر المقبل

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 25 مايو 2021

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كشف تقارير عن جولة خارجية نهاية الأسبوع الحالي، يجريها وزيرا الخارجية مريم الصادق، والري والموارد المائية ياسر عباس، لعدد من عواصم غرب افريقيا لشرح موقف السودان من سد النهضة الإثيوبي.



كما أن هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء ، عبد الله حمدوك ، إلى جنوب لفريقيا ، في يونيو المقبل في ذات الخصوص، وذلك في إطار تحركات السودان الدبلوماسية، للتوصل لحل عادل بشأن قواعد الملء والتشغيل.

ويتمسك السودان ، إلى جانب مصر ، بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة ، قبيل الملء الثاني ، الذي تعتزم إثيوبيا القيام به في يوليو المقبل.