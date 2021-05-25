عاجل.. كباشي والتعايشي يصلا جوبا لقيادة المفاوضات غدا مع جناح الحلو

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 25 مايو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

وصل عضوا مجلس السيادة الإنتقالي ،الفريق أول ركن شمس الدين كباشي رئيس وفد التفاوض الحكومي والأستاذ محمد الحسن التعايشي اليوم إلى مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان .وكان في إستقبالهما بمطار جوبا رئيس لجنة الوساطةالجنوبية، المستشار توت قلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، والدكتور ضيو مطوك مقرر لجنة الوساطة



وسيرأس الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ، وفد الحكومة الإنتقالية لجولة التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو ، والتي ستبدأ غداََ الأربعاء تحت رعاية دولة جنوب السودان.

وأعلن الدكتور ضيو مطوك مقرر لجنة الوساطة الجنوبية في تصريح صحفي أكتمال كافة الترتبيات لإنطلاقة الجلسة الافتتاحية التفاوضية بين حكومة الفترة الإنتقالية و الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو غداً

وأضاف مطوك ان الجلسة الافتتاحية سيخاطبها كل من رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي،والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى عبد العزيز الحلو والمستشار توت قلواك رئيس الوساطة الجنوبية.

وأعلن الدكتور ضيو أنه عقب الجلسة الافتتاحية ستدخل الأطراف في عملية التفاوض والتي من المتوقع أن تستمر لمدة أسبوعين، لافتاً إلى أن الحركة الشعبية تحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو ستدفع بورقة إطارية خلال جلسة التفاوض تتضمن عدداً من القضايا السياسية والأمنية والإقتصادية ، وقال" إذا اتفقت الأطراف حول الورقة يمكن مناقشة تفاصيل هذه القضايا.

وعبر عن أمله في أن تتوصل الأطراف لسلام شامل وتوقيع اتفاقيات ، مشيدا بتحاوب الأطراف للأنخراط في عملية التفاوض.

يُذكر أن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية ـ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، وقعا بجوبا في مارس الماضي بحضور الرئيس سلفاكير ميارديت، راعي المفاوضات "إعلان مبادئ" تمهيداً لبدء مفاوضات السلام بين الجانبين.