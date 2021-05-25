السودان: إثيوبيا بدأت فعليا في الملء الثاني لسد النهضة

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 25 مايو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن مصطفى حسين الزبير، رئيس وفد التفاوض السوداني في ملف سد النهضة، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا بدأت بالفعل في الملء الثاني لسد النهضة.



وأبدى المسئول السوداني، قلقه من بدء إثيوبيا فعلياً الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق، وفقا لتصريحاته لفضائية "العربية"، مضيفا أن "إثيوبيا بدأت في الملء الثاني، مما يشكل أول مخالفة، متوقعاً أن يكتمل الملء الثاني نهائياً في يوليو وأغسطس المقبلين.

وكشف حسين عن "تحركات أفريقية وعربية ودولية لإرسال رسائل بأن الملء الثاني بدأ فعليا دون وجود إشارات لمنع إثيوبيا من الملء الثاني دون اتفاق".

وتوقع أن إثيوبيا لن توقع على أي اتفاق حول الملء الثاني، نسبة لأوضاعها الداخلية المتعلقة بالانتخابات والحرب في إقليم تيجراي، وتابع: "لا بد من وجود ضمانات دولية في التفاوض بسبب التعنت الإثيوبي".