حجر يلتقي رئيس بعثة يونيتامس

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 24 مايو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ الطاهر أبوبكر حجر بالقصر الجمهوري اليوم بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" السيد فولكر بيرتس.



وأوضح رئيس البعثة في تصريح صحافي، أن اللقاء بحث بالتفصيل الوضع الأمني في البلاد والتحديات المتصلة ببند الترتيبات الأمنية وآليات تنفيذه.

وقال فولكر إن لقائه بالسيد عضو مجلس السيادة الأستاذ الطاهر حجر يأتي إستكمالا للقاءاته بأعضاء المجلس، مشيرا إلى أنه التقى مؤخراً على هامش مؤتمر باريس بالعاصمة الفرنسية بالسيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأضاف رئيس البعثة أن لقاءاته ستتواصل مع أعضاء مجلس السيادة والحكومة والمجتمع المدني والمجتمع السياسي بالبلاد.