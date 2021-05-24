عاجل.. 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالسودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 24 مايو 2021

كشف التقرير التراكمي للوضع الوبائي بالسودان عن تسجيل (47) حالة إصابة جديدة، منها (5) حالات وفاة بفيروس كورونا بالبلاد ليوم أمس الأحد، ليرتفع عدد الوفيات إلى (2,600) وفاة، وارتفع عدد الإصابات إلى (35,243) ألف حالة منذ بداية ظهور الوباء بالسودان.



وأظهر التقرير اليومي للوضع الوبائي لوزارة الصحة الاتحادية تسجيل ولاية الخرطوم لـ5 وفيات وتسجيل 21 حالة إصابة، فيما سجلت ولاية الجزيرة 9 حالات، و3 حالات لولاية القضارف، و2 لولاية سنار، فيما سجلت ولاية شمال دارفور 6 حالات، وكسلا 5 حالات، وتسجيل حالة واحدة بولاية النيل الأبيض.

ويدعو إعلام المخاطر بالإدارة العامة للطوارئ ومُكافحة الأوبئة المواطنين للالتزام بالإجراءات الصحية واتباع الإرشادات الصحية بإرتداء الكمامة وغسل الأيدي وتجنب المصافحة والازدحام والحفاظ على المسافة الآمنة.