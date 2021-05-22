عاجل.. مثول كوشيب الأثنين أمام المحكمة الجنائية بلاهاي لإقرار التهم

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 22 مايو 2021

يمثل صباح بعد غد الاثنين، أمام محكمة الجنايات الدولية بلاهاي بهولندا ، المتهم علي محمد علي عبدالرحمن "كوشيب" ،المشتبه بارتكاب "جرائم حرب"، و"جرائم ضد الانسانية" في دارفور خلال عامي(2003-2004) في جلسة لاقرار التهم تستمر الى يوم الخميس القادم .



ويواجه علي كوشيب البالغ من العمر " 72" عاماً - يواجه- "53" تهمة بارتكاب "جرائم حرب"، و"جرائم ضد الانسانية" في دارفور في الفترة من "اغسطس 2003الى مارس 2004" .

وصدر أول أمر قبض بحق كوشيب من المحكمة الجنائية الدولية،في 27 ابريل 2007، وصدر أمر القبض الثاني في 11يونيو 2020.

ونقل المتهم علي محمد علي عبدالرحمن"كوشيب" في 9 يونيو 2020 الى عهدة المحكمة الجنائية في لاهاي ، بعد ان سلم نفسه طواعية في جمهورية افريقيا الوسطى.

ومثل علي كوشيب امام المحكمة الجنائية بلاهاي في اول جلسة للمحكمة يوم 15 يونيو 2020، حيث قررت المحكمة فصل قضيته عن قضية احمد محمد هارون ، نظرا لان هارون لم يسلم للمحكمة بعد.

ويشار الى ان المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية الآن في جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية ارتكبت في اقليم دارفور، اربعة اضافة لعلي كوشيب هم: رئيس النظام البائد عمر البشير ، واحمد محمد هارون"والي شمال كردفان السابق"، وعبدالرحيم محمد حسين "وزير الدفاع السابق"،وعبدالله بندة أحد قادة المتمردين في دارفور .