عاجل.. الحكومة تشرع في تمويل استيراد أدوية الأمراض المزمنة

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 22 مايو 2021

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اعلن المجلس القومي للأدوية والسموم عن بدء تمويل استيراد أدوية الأمراض المزمنة عبر المحفظة وذلك بعد جهود حثيثة من وزارة الصحة واجتماعات عدة مع المستوردين ووزارة المالية. وكشف عن خطة لتحويل المجلس إلى هيئة دواء واستبقاء الكوادر العاملة بالامانة العامة وايجاد شروط خدمة جاذبة للعاملين.



وقال وزير الصحة الاتحادي د. عمر النجيب خلال مخاطبته اجتماع المجلس الاول للعام ٢٠٢١م بقاعة التنسيق الصحي بالصندوق القومي للإمدادات الطبية، أمس، إن اجتماع المجلس جاء في ظروف صعبة والبلاد تعاني من جائحة كورونا، مؤكدا اهمية الاجتماع ودور المجلس في تقديم خدمات عظيمة للبلد وللمهنة.

ووجه بإعادة تشكيل اللجان الفنية للمجلس توطئة لإجازتها. واشار وزير الثروة الحيوانية حافظ ابراهيم لضرورة دعم المجلس وتكاتف الجهود باعتباره مؤسسة مهمة وحيوية.