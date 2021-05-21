عاجل.. تعاون بين المركز الافريقي لدراسات الحوكمة والمفوضية القومية لحقوق الانسان

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 21 مايو 2021

ثمن الدكتور رفعت الأمين، رئيس اللجنة التسييرية للمفوضية القومية لحقوق الانسان، الدور الكبير الذي يقوم به المركز الافريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول في بناء القدرات والتأهيل والتدريب والتوعية والتثقيف في مجال حقوق الانسان لحركات الكفاح المسلح ومنظمات المجتمع المدني من أجل ترقية أوضاع حقوق الإنسان في السودان وإشاعة ونشر ثقافة حقوق الانسان في أوساط المجتمع السوداني، مؤكدا تشجيع ودعم المفوضية القومية لحقوق الإنسان لجميع المبادرات التي ترمي لتوطين ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بها في السودان، باعتبار أن حماية حقوق الإنسان لا يمكن أن تكتمل تدابيرها بدون معرفة ووعي، مؤكدا في الوقت ذاته على انفتاح المفوضية القومية لحقوق الإنسان على المجتمع المدني ومبادراته.



جاء ذلك لدى استقباله اليوم بالمفوضية الدكتور محمود زين العابدين الأمين العام للمركز بحضور عدد من الأعضاء.

وقال دكتور محمود زين العابدين في تصريح لـ(سونا)، ان اللقاء بحث القضايا المتعلقة بالاهتمام المشترك فيما يخص مجالات التدريب وبناء القدرات وتنظيم ورش العمل والسمنارات.

وأضاف أنه تم الاتفاق على بحث سبل التعاون في تنظيم ورش عمل وسمنارات في قضايا مختلفة لحقوق الانسان خلال الفترة القادمة بغرض رفع الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان.