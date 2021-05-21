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عاجل.. آلية جديدة لدمج مشاريع الشباب ضمن الأهداف التنموية

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الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 21 مايو 2021

عاجل.. آلية جديدة لدمج مشاريع الشباب ضمن الأهداف التنموية

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متابعات - اخبار الخليج 365

قال رئيس المفوضية القومية لمشاريع الشباب، عثمان عجبين، إن المفوضية بصدد إنشاء آلية لدمج مشاريع الشباب في الأهداف التنموية للبلاد من خلال المزاوجة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد لدى مخاطبته البرنامج التعريفي لمفوضية مشاريع الشباب، المقام ببنك الادخار، أن المشاريع المخصصة للشباب تتركز في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والتعدين والسياحة، عبر تنظيمها في شراكات بمصادر تمويل من الحكومة والوكالات الأممية والشراكة بين القطاع الخاص الداخلي والعالمي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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