عاجل.. آلية جديدة لدمج مشاريع الشباب ضمن الأهداف التنموية

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 21 مايو 2021

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قال رئيس المفوضية القومية لمشاريع الشباب، عثمان عجبين، إن المفوضية بصدد إنشاء آلية لدمج مشاريع الشباب في الأهداف التنموية للبلاد من خلال المزاوجة بين القطاعين العام والخاص.



وأكد لدى مخاطبته البرنامج التعريفي لمفوضية مشاريع الشباب، المقام ببنك الادخار، أن المشاريع المخصصة للشباب تتركز في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والتعدين والسياحة، عبر تنظيمها في شراكات بمصادر تمويل من الحكومة والوكالات الأممية والشراكة بين القطاع الخاص الداخلي والعالمي.