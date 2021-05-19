البرهان: لا تفريط في شبر من أرض السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 19 مايو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، أهمية تماسك القوات المسلحة ودورها في التصدي للمهددات التي تستهدف وحدة الأراضي، مشددا على أنه لا تفريط في شبر من أرض السودان.



جاء ذلك خلال لقاء البرهان مع ضباط القوات المسلحة برتبة العميد فما فوق، حيث استمع إلى مقترحاتهم فيما يتعلق بقضايا القوات المسلحة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.

كما أكد البرهان عزم القيادة وإرادتها على المضي قدماً في المحافظة على القوات المسلحة رادعة قوية، بالعمل على الاهتمام المستمر بالفرد وبيئة العمل والمعدات.

وأشار إلي استعداد القوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ الترتيبات الأمنية حسب اتفاق جوبا للسلام وأهمية الإسراع في تنفيذ هذا البند.

وقدم البرهان التحية لأفراد القوات المسلحة السودانية المنتشرين في كل بقاع السودان، مشددًا على عدم الالتفات إلى الشائعات التي تستهدف زعزعة القوات المسلحة وتماسكها.